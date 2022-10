Giorgia Meloni durissima: "Chi non condivide atlantismo è fuori dal governo"

19 ottobre 2022 a

La reazione è arrivata ed è durissima. Giorgia Meloni non ha usato giri di parole per rispondere alle parole pronunciate da Silvio Berlusconi in un audio rubato e diffuso da LaPresse in cui il Cav attacca Zelensky. Il Cavaliere di fatto ha affermato che l'invasione da parte della Russia di Putin in Ucraina sarebbe stata innescata dagli attacchi "portati avanti dal presidente ucraino - queste le parole di Berlusconi - nelle regioni del Donbass". Poi la frase che ha innescato una vera e propria tempesta: "Non mi fate dire quello che penso di Zelensky...", ha detto il leader di Forza Italia davanti ai parlamentari azzurri.

E ora Giorgia Meloni mette le cose in chiaro in vista delle consultazioni che partiranno domani e soprattutto in vista della nascita di un nuovo esecutivo di centrodestra: "Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo. L’Italia con noi al governo non sarà mai l’anello debole dell’occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale governo. La prima regola di un governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato". La Meloni non cita mai Berlusconi, ma il messaggio appare fin troppo chiaro...