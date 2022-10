Consultazioni, segui la diretta. Berlusconi: "Ecco cosa conta"

20 ottobre 2022 a

Oggi, giovedì 20 ottobre, al via le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà i leader dei partiti con capigruppo di Camera e Senato. Ovvie le fibrillazioni a causa degli audio "rubati" a Silvio Berlusconi su Russia e Volodymyr Zelensky, ma la strada è tracciata: Giorgia Meloni dovrebbe ricevere l'incarico tra la sera di venerdì 21 ottobre e la mattinata di sabato 22.

Ore 11.22 - Fontana non rilascia dichiarazioni

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha concluso il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Matarella ed ha poi salutato la stampa senza rilasciare dichiarazioni.

Ore 11.01 - Berlusconi: Ecco quello che conta

"È naturale che fra forze politiche alleate, leali, ma diverse fra loro, ci siano delle normali discussioni. Le divisioni vere le abbiamo viste, e continuiamo a vederle anche in questi giorni, fra i nostri avversari della sinistra". Così Silvio Berlusconi in un post su Facebook alla vigilia dell'ascesa al Quirinale del centrodestra per le consultazioni. Nello stesso post, il leader di Forza Italia, aggiunge una foto che lo ritrae insieme ai leader della Lega e di FdI, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Quello che conta è offrire agli italiani un Governo coeso e autorevole", conclude

Ore 10.50 - Fontana arriva al Quirinale

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è arrivato al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla formazione del governo.

Ore 10.41 - Lupi: Berlusconi? No agli equivoci

"Oggi iniziano le consultazioni, si passa dalle parole ai fatti. Fra mille discussioni, gli italiani dopo dieci anni hanno deciso che ci deve essere una maggioranza politica di centrodestra che deve governare e una che deve stare all'opposizione. Giorgia Meloni ha dimostrato un senso delle istituzioni e chiarezza di linea". "Io ministro? Farà la Meloni la sintesi con il Presidente della Repubblica. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Credo che l'incarico a Giorgia Meloni arriverà domani sera". Così Maurizio Lupi ai microfoni di Rtl 102.5. Sul caso Berlusconi-Putin, serve un passo indietro del leader di Forza Italia? "Il passo indietro te lo fanno fare gli elettori. La proposta politica del centrodestra andrà avanti con ancor più successo. Credo nella vita si debba capire la grandezza di altri, Berlusconi lo farà. Il Cav ha detto che non rinnega la sua amicizia su Putin, ci mancherebbe altro, le amicizie non vanno rinnegate. Mentre i droni kamikaze distruggono le vite, però, parlare di Vodka e di regali è sbagliato, come si fa? Ok a non rinnegare l'amicizia, ma su queste cose non possono esserci equivoci, ce l'ha insegnato Berlusconi e la sua storia", conclude Maurizio Lupi

Ore 10.32 - La Russa, con Mattarella colloquio cordiale

"Il colloquio è stato molto cordiale ed è sempre molto emozionante incontrare il Presidente. Non c'è altro da aggiungere. Grazie". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Quirinale dopo aver incontrato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'ambito delle Consultazioni per la formazione del governo.

Ore 10.22 - Renzi: Non ci penso nemmeno a fare il presidente del Copasir

"Il Pd con più voti regala più posti ai Cinque Stelle (e inconsapevolmente a Fratelli d’Italia) sacrificando persino due propri candidati pur di non fare l’accordo con noi. Mai visto un partito più masochista di chi dona il sangue agli avversari pur di attaccare noi tutti i giorni: prima o poi l’incantesimo svanirà e si renderanno conto di quello che stanno combinando. Ma non c’è nessuno al Nazareno che abbia il coraggio di dire che questa strategia è allucinante? Nel frattempo danno le veline ai giornali: Renzi fa polemica perché vuole fare il presidente del Copasir. Ovviamente io non ci penso nemmeno. Io voglio fare politica e so farla anche senza un ruolo istituzionale": così Matteo Renzi in un durissimo post su Facebook.

Ore 10.12 - Gelmini, l'elogio a Mattarella

"Il potere è un grande collante, sono certa che nascerà un nuovo governo - commenta veleonsa Mariastella Gelmini -. Si aprono le consultazioni e toccherà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, garante della Costituzione ma anche del rispetto dei trattati internazionali, prendere la parola. Questo ci conforta molto": così la vice presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato, intervistata su Radio24. Riferimenti impliciti e velenosi a Silvio Berlusconi e ai suoi strappi.

Ore 10.02 - Ignazio La Russa è arrivato al Quirinale

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è giunto al Quirinale per le consultazioni in vista della formazione del governo. La Russa apre il giro di colloqui del presidente della Repubblica Sergio Mattarella previsti per oggi e domani.

Ore 08.00 - Il calendario

A partire dalle 10 di oggi, giovedì 20 ottobre, Sergio Mattarella riceverà i leader dei partiti, con i relativi capigruppo di Camera e Senato. Con una nota, solitamente letta dal segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, comunicherà l’apertura delle porte dello studio alla Vetrata, luogo nel quale Sergio Mattarella riceve le delegazioni.