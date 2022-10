Biancofiore-choc: "Leggete bene i giornali...", chi è la talpa che ha fregato Berlusconi

20 ottobre 2022 a

a

a

Al centro della politica, ovviamente, l'audio rubato a Silvio Berlusconi, il secondo, quello in cui attacca Volodymyr Zelensky. Audio regsitrato clandestinamente e che sta agitando e non poco Forza Italia, dove è scattata la caccia alla talpa, anche se ottenere risultati tangibili non sembra un'impresa semplice.

Chi ha fatto uscire quella registrazione? A dire la sua ecco una ex azzurra, Michaela Biancofiore, oggi vicepresidente di Coraggio Italia, che intervistata a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 avanza delle ipotesi.

"Occhio a questi big di FI". Bomba-biancofiore, pizzino al Cav: chi deve temere

"Nei prossimi giorni fate caso a chi avrà più spazio sui giornali e capirete chi è il colpevole, perché con quel gesto si è accattivato la stampa. Secondo me non sono nomi del cerchio magico ma sono comunque molto importanti", afferma sorniona la Biancofiore, la quale insomma lascia intendere di avere le idee piuttosto chiare.

Dunque, quando le chiedono se le ultime uscite di Berlusconi fanno parte di una strategia ad-hoc, insomma studiata a tavolino, ecco che la Bianconfiore risponde: "No, lui fa il gradasso davanti ai suoi deputati, vuole far vedere che ha ancora il pallino in mano, questo è evidente. E fa bene: esercita la sua leadership" conclude Michaela Biancofiore.