Lupi stronca Berlusconi con una parola: "Zero"

20 ottobre 2022 a

Maurizio Lupi, in collegamento con Tiziana Panella, a Tagadà, su La7, nella puntata del 20 ottobre, interrogato sulle consultazioni e sull'audio di Silvio Berlusconi che ha provocato uno tsunami nel centrodestra, sbotta: "Quanto sono d'accordo con le sue parole? Da uno a dieci, zero. Ci sono i droni kamikaze su Kiev e quello (Vladimir Putin, ndr) ti manda la vodka, non è una cosa bella. Non era il momento". E ancora: "Mi sono piaciute molto le parole di Giorgia Meloni. Concretezza e serietà". Il problema, è che "Berlusconi fa fatica a riconoscere la sua leadership", considera ancora il leader di Noi Moderati.

Qui l'intervento di Maurizio Lupi a Tagadà

Per quanto riguarda la delegazione del centrodestra che salirà al Colle Lupi osserva che "il calendario delle consultazioni è chiaro: i quattro partiti del centrodestra si presenteranno uniti al Quirinale". "Ci sarò io, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi". Quindi ci sarà anche Berlusconi, rimarca la Panella. "Penso di sì, mi sembra di aver letto anche una dichiarazione di Cattaneo che lo conferma", prosegue il leader di Noi moderati. "Ottimizziamo il tempo", ironizza poi. "Credo che dopo 10 anni avere una maggioranza politica tradire la fiducia che gli italiani sarebbe da irresponsabili, un tradimento alla politica".