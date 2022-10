Governo, salta Piantedosi? Viminale, il nome della nuova favorita

20 ottobre 2022 a

Mentre lo scontro tra Meloni e Berlusconi continua, va avanti anche la trattativa per la composizione della squadra di governo. Secondo un retroscena di Affaritaliani, la leader di Fratelli d'Italia intende confermare Antonio Tajani al ministero degli Esteri. Secondo fonti qualificate di FdI, infatti, in Forza Italia "confermano il loro posizionamento in Europa, nella Nato e nell'Occidente". Quindi, se Sergio Mattarella acconsentirà, il vicepresidente azzurro dovrebbe andare alla Farnesina. Da via della Scrofa sottolineano che non c'è alcun "veto".

Per quanto riguarda la Giustizia, resta "molto probabile Carlo Nordio", proprio come vuole Giorgia Meloni. E dunque Berlusconi, che avrebbe voluto su quello scranno Elisabetta Casellati, dovrà accontentarsi di un'altra poltrona per la ex presidente del Senato, sua fedelissima. Magari potrebbe andare "alle Riforme". Si dice poi che la Lega non abbia consegnato la sua rosa a Meloni mentre sono iniziate le consultazioni. Si sa che Matteo Salvini vorrebbe tornare al ministero dell'Interno ma è davvero improbabile che possa essere accontentato. Con ogni probabilità il segretario del Carroccio "andrà alle Infrastrutture e sarà anche vicepremier insieme a Tajani". Per il Viminale da settimane si parla del prefetto Matteo Piantedosi, ma in ballo ci sarebbero anche i nomi di Giulia Bongiorno e Nicola Molteni, giudicati positivamente da FdI.

La Lega perderebbe però l'Agricoltura. "Francesco Lollobrigida, capogruppo riconfermato di FdI alla Camera, preferirebbe continuare a occuparsi del partito e del gruppo alla Camera, ma, vista l'intenzione di dar vita a un governo 'forte e autorevole', la sua presenza proprio all'Agricoltura potrebbe essere necessaria".