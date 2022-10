Alessandra Moretti: "La Meloni un mese. E noi...", si scatenano offese e insulti

22 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni "ci ha messo meno di un mese per fare il governo. Noi quante stagioni ci dobbiamo mettere per avere una nuova segreteria?", tuona Alessandra Moretti in un post pubblicato sulla sua pagina Twitter. "Avviamo subito il congresso per avere a gennaio una nuova leadership. Urge opposizione forte", scrive l’eurodeputata del Pd. Del resto, la Meloni ha vinto le elezioni e in un mese scarso ha messo su la sua squadra e ottenuto l'incarico dal presidente Mattarella mentre il Pd che ha subitò alle urne la peggior sconfitta di sempre resta inerme.

Il tweet della Moretti è stato molto commentato. A rispondere alla piddina c'è anche la giornalista Tiziana Ferrario, che scrive: "Datevi una mossa Alessandra. Sembra incredibile che stiate a fare bla bla bla e intanto si è insediato il governo più di destra mai avuto in Italia". Il popolo social si scatena. "Non a caso la Meloni è premier e voi siete il nulla cosmico", cinguetta uno. "Siete un vuoto insopportabile ormai per noi che cerchiamo una rappresentanza", aggiunge un altro. "Magari con le dimissioni di tutti i dirigenti attuali almeno quelli della segreteria pregando Franceschini di andare in pensione", si legge ancora. "Ritrovare sé stesso doveroso con il classico esame di coscienza. Coniugare riformismo e progressismo e non farne l' insalata precedente (campanilismi), che oggi si vuole vedere come merci separate e non esagerare con il vittimismo" è una delle ricette consigliate. Ma c'è anche chi taglia va dritto al cuore della questione: "Forse prima dovreste sapere chi volete essere, dove volete andare e con chi".