Porta a Porta, Salvini: "Moratti? Ecco chi candidiamo in Lombardia"

Matteo Salvini ospite di Porta a Porta fa il punto sulle prossime sfide elettorali. Il ministro delle Infrastrutture infatti sa che all'orizzonte ci sono le Regionali e così spiega quali saranno le mosse del centrodestra sui nomi da scegliere per il Lazio e la Lombardia, i due appuntamenti più attesi della prossima tornata elettorale: "Il centrodestra avrà' un unico candidato in tutte le Regioni che andranno al voto il prossimo anno, come Lazio e Lombardia", ha spiegato Salvini su Rai Uno. Sulla Lombardia Salvini ha le idee molto chiare e così conferma il presidente uscente, Fontana: "Per me Fontana è stato un ottimo governatore: squadra che vince non si cambia. Per quanto mi riguarda dovrà continuare ad essere presidente della Lombardia. Moratti non sarà mai un problema ma una risorsa, ci parlerò in settimana".

Insomma il centrodestra comincia a trovare la quadra per le regionali che si terranno nel 2023. Un altro banco di prova importante per il centrodestra che potrebbe ripetere la prova convincente delle politiche con la sinistra ancora ferma a leccarsi le ferite...