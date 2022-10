Meloni, microfono aperto alla fiducia: clamoroso fuorionda con Salvini

25 ottobre 2022 a

Una confidenza nel bel mezzo del discorso per la fiducia a Montecitorio. Tra un applauso e un altro c'è un siparietto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini che non è sfuggito all'occhio attento dei social. Giorgia Meloni infatti ha lasciato il suo microfono aperto e proprio nel momento in cui l'Aula si lascia andare al primo applauso, il premier parla con il ministro delle Infrastrutture: "Così finimo alle tre...". Una confidenza sui tempi previsti per questo voto di fiducia che di fatto dà il via ufficialmente al governo Meloni. Salvini ha abbozzato un sorriso. In pochi attimi la Meloni si è resa conto di avere il microfono aperto e ha cercato di coprirsi la bocca.

Ma quel "finimo alle 3" è immediatamente finito su Twitter. Una frase che svela anche la genuinità della Meloni che usa un linguaggio molto vicino ai suoi elettori senza sovrastrutture verbali e senza usare vocaboli astrusi. Una semplicità che si evince anche da questa frase intercettata in Aula.

La Meloni, prbabilmente, ha fatto una battuta proprio sugli applausi lunghi dell'Aula che a suo dire potrebbero allungare i tempi del dibattito. Un altro segnale della fretta del premier di mettersi al lavoro per risolvere, al più presto, i prblemi del Paese.