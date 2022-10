Giuseppe Conte infanga Meloni? Viene umiliato: "Lo ha rubato a te?"

25 ottobre 2022 a

Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera, in attesa del voto di fiducia di questa sera, non è piaciuto a Giuseppe Conte, leader del M5s. Che sul suo profilo Twitter ha scritto un giudizio totalmente negativo: "Dalla Presidente Meloni oltre un’ora di vuota retorica, condita da tanti slogan demagogici e i soliti richiami culturali della destra. I cittadini però non hanno ascoltato una sola parola su soluzioni per caro bollette e crisi energetica".

L'ex premier, che ha già assicurato una dura opposizione da parte del suo partito, ha criticato la mancanza di concretezza. E alla fine ha anche sbeffeggiato l'attuale presidente del Consiglio, riprendendo lo slogan della sua campagna elettorale: "Menomale che erano 'pronti'". Tra gli utenti che hanno commentato il tweet, però, c'è anche chi non si è detto d'accordo e anzi ha ribaltato il giudizio di Conte. Un utente qualche minuto dopo le parole di Conte, per esempio, ha scritto: "E tu se un esperto di discorsi vuoti e demagogici, vero?". E un altro: "Ti ha rubato il mestiere, eh?".

In ogni caso, Conte non è stato l'unico a puntare il dito contro Meloni. Anche Carlo Calenda, pure lui all'opposizione, ha criticato fortemente il discorso fatto a Montecitorio: "Una infinita lista della spesa condita con quintali di retorica ma nessuna traccia sul 'come' fare le cose. Nessuna scelta o idea di paese. È tutto un 'ma anche'. Sembrava un intervento di Conte, altro che rivoluzione sovranista. Una noia mortale".