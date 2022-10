Sondaggio Termometro Politico, Lega su, Conte dietro Letta. E Berlusconi...

25 ottobre 2022 a

Nemmeno i sondaggi di cinque istituti a confronto riesco a risuscitare il Partito democratico. Enrico Letta conferma il trend delle elezioni e crolla ancora. Stando alla media delle rilevazioni di TP, Euromedia, Swg, Index, Emg e realizzata da Termometro Politico, Fratelli d'Italia è saldamente in testa. Il partito del nuovo premier, Giorgia Meloni, ottiene il 27,2 per cento, ma senza crescere, Piccolo recupero invece per la Lega di Matteo Salvini che si riporta all'8,5 per cento. Va meno bene a Silvio Berlusconi. Dopo gli attacchi a Fratelli d'Italia da più parti delle fila azzurre, Forza Italia scende al 7,5 per cento.

Calano, come anticipato, i dem di Letta. Questi ultimi si piazzano al 17,6, con alle spalle il Movimento 5 Stelle che registra il 16,6 per cento nella settimana che va dal 16 al 22 ottobre. Allunga il passo il cosiddetto Terzo Polo, con Azione/Italia Viva che arrivano all’8,2 per cento. Nel centrosinistra, infine, risultano piuttosto stabili Sinistra Italiana/Verdi, al 3,8 per cento e +Europa, al 2,9.

Il tonfo del Pd è ormai sotto gli occhi di tutti. Oltre alla campagna elettorale disastrosa, i dem pagano il caro prezzo delle alleanze mancate. Su queste è tornato Ettore Rosato, esponente di Italia Viva: "Il vero grande sponsor di questo governo è stato Enrico Letta, l'unico capace di distruggere qualsiasi ipotesi di coalizione con chiunque. Spero che la Meloni lo ringrazi nel suo intervento introduttivo, gli deve sicuramente molto". Da qui la stoccata: "Abbiamo provato a coordinare la parte istituzionale e il pd ha deciso di coordinarsi nei fatti e nei contenuti con il M5S, escludendo le altre opposizioni da qualsiasi incarico istituzionale".