Giorgia Meloni: "Non c'è più tempo da perdere, risposte agli italiani"

Giorgia Meloni zittisce la sinistra. Il premier su Facebook parla dei provvedimenti che il governo intende prendere sul fronte economico e sottolinea la rapidità di azione dell'esecutivo: "I costi delle bollette sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori".

E ancora: "Il governo - aggiunge - è al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività, con l’obiettivo di far fronte a questa difficile situazione. La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo. Non c’è più tempo da perdere".

In mattinata, intervenendo con un video-messaggio, in occasione dell'anniversario della National Italian American Foundation (Niaf) ha poi ribadito la vicinanza dell'Italia agli Stati Uniti: "Gli italiani che hanno attraversato l'Atlantico negli ultimi due secoli - prosegue - hanno fortemente contribuito allo sviluppo, alla prosperità e alla forza degli Stati Uniti, come ha riconosciuto il presidente Biden nella sua proclamazione del Columbus Day. Hanno lavorato ogni giorno per costruire un ponte tra l'America e l'Italia: fatto di valori comuni - libertà, uguaglianza e democrazia - un'alleanza incrollabile, una partnership strategica e una vera e profonda amiciziaVi assicuro che questo Governo farà del suo meglio per rendere ancora più forti i rapporti con gli Stati Uniti. Long live America, viva l'Italia!".