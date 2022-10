Zona Bianca, Renzi sotterra il Pd: "Il tasto dell'autodistruzione"

31 ottobre 2022 a

"Conte si sta mangiando il Pd perché il Pd si sta facendo mangiare": un giudizio molto duro quello che Matteo Renzi ha dato sui dem ieri a Zona Bianca, in collegamento con Giuseppe Brindisi su Rete 4. Il leader di Italia Viva ha detto che "il Partito democratico ha schiacciato il tasto dell'autodistruzione". Non è la prima volta che l'ex premier critica in modo così forte il suo ex partito, lo ha fatto più volte anche in campagna elettorale, sottolineandone la debolezza soprattutto rispetto agli avversari di destra.

Renzi, poi, ha parlato anche del segretario dem Enrico Letta, accusandolo di aver "messo il rancore personale davanti a tutto". A seguire un accenno pure al reddito di cittadinanza. Il leader di Iv ha ribadito il suo pensiero sul sussidio: "Va cancellato". E ha ricordato un caso piuttosto particolare: "Un signore ad Avellino è stato assolto dall'accusa di aver preso ingiustamente il reddito di cittadinanza pur avendo speso 320mila euro di gioco online... Qualcosa non funziona. Lo capiamo che questa legge non funziona? Spero che la Meloni la cambi".

Infine un commento sullo scontro sul "la" o "il" Presidente del Consiglio, come Meloni ha scelto di farsi chiamare: "Lei ci ha messo del suo, il Pd ha fatto polemica però anche da Palazzo Chigi... il punto è che vanno risolti i problemi degli italiani, chiamatela come volete ma facciamo sì che si lavori. Io comunque la chiamo la signora presidente del Consiglio".