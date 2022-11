Meloni scuote il governo: "Speriamo che questa avventura…"

02 novembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni, al termine della cerimonia di giuramento dei sottosegretari del governo a Palazzo Chigi, scuote il suo esecutivo: "Questa avventura sarà speriamo lunga, difficile sicuro, speriamo anche entusiasmante". Una avventura, sottolinea la presidente del Consiglio che "potrà essere entusiasmante, e lo sarà, quando riusciremo a dare risposte ai problemi che i cittadini si aspettano da noi, ad essere fedeli del compito che ci è stato affidato, a essere esattamente quello che abbiamo raccontato saremmo stati, e la ragione per la quale oggi siamo qui".

Al termine della cerimonia di giuramento dei sottosegretari Giorgia Meloni ha anche ringraziato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini di essere presenti all'evento e ha invitato i neo sottosegretari a "fare squadra" come avviene, assicura, nell'esecutivo: "Grazie per il lavoro che farete considerandovi sempre una squadra, come stiamo già facendo a livello di consiglio dei ministri. E ringrazio anche Matteo e Antonio che hanno voluto essere qui stamattina i nostri due vicepremier. Però ricordate che ci son decine di milioni di persone la cui vita, il cui futuro, il cui benessere, la cui serenità, dipendono, quasi esclusivamente o per buona parte, da ciò che riusciamo fare noi. In bocca al lupo a tutti e buon lavoro".