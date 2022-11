Gennaro Sangiuliano, lettera di fuoco: "Un fatto gravissimo"

02 novembre 2022 a

Gennaro Sangiuliano passa dalle parole ai fatti e scrive al direttore delle Gallerie degli Uffizi. "Gentile Direttore - si legge nella missiva diretta a Eike Schmidt - ho appreso dagli organi di stampa che nella giornata di lunedì 31 ottobre le Gallerie degli Uffizi sarebbero rimaste chiuse impedendo così a migliaia di visitatori di poterle visitare durante il ponte di Ognissanti. Mi risulta che in circostanze analoghe altri musei e gli stessi Uffizi abbiano anticipatamente modificato la normale giornata di chiusura settimanale proprio per evitare disagi a visitatori e turisti".

Da qui la scomoda domanda: "Le chiedo se questa ricostruzione risponda al vero. Se così fosse, e lo riterrei gravissimo, vorrei sapere come mai in questa circostanza non si sia proceduto come nel passato. Non sfugge alla Sua intelligenza che una chiusura di questo tipo, oltre a costituire una perdita di introiti, rappresenti un danno di immagine per le Gallerie degli Uffizi e per l’intero Sistema museale nazionale".

D'altronde il nuovo governo in fatto di Cultura è stato chiarissimo. Dopo la richiesta di spiegazioni del ministro, è arrivata la proposta del sottosegretario Vittorio Sgarbi: "Voglio lasciare aperti i musei almeno fino alle 21. La gente che lavora non può andarci di giorno, quindi dovrà andarci, gratis, nelle ore in cui sono liberi di andare". Non può dunque che suscitare indignazione la chiusura degli Uffizi nel giorno in cui tanti, tantissimi visitatori, avrebbe visitato volentieri uno dei musei più belli d'Italia.