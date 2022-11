Laura Ravetto, lo sfogo contro Sgarbi: "Datevi tutti una calmata"

03 novembre 2022 a

Troppe dichiarazioni e troppi passi in avanti: Laura Ravetto, deputata della Lega, sbotta con Vittorio Sgarbi e su Twitter scrive: "Ora però cercate di darvi tutti una calmata perché chi ci ha votato vuole unità e azioni, non dibattiti giornalistici". Ma cos'è che ha fatto arrabbiare così tanto la Ravetto? Alcune dichiarazioni del sottosegretario alla Cultura sul Ponte sullo Stretto di Messina.

Intervistato da Sky Tg24, infatti, Sgarbi ha detto: "Il ponte di Messina non si farà. È una specie di miraggio e di visione che sembra essere positiva e poi non lo è rispetto all’ambiente, rispetto all’isola, rispetto al fatto che è un’area di terremoto terribile quale fu quello del 1908 a Messina e che è difficile immaginare che possa non tornare. Quindi quella direi che è una visione di Salvini".

Le parole di Sgarbi, insomma, non fanno che mettere in discussione la proposta convinta del leader della Lega. Salvini, ministro delle Infrastrutture, si è esposto più volte sul tema. In particolare, ha detto che il Ponte "permetterebbe di collegare la Sicilia al cuore dell'Europa con un'opera ingegneristica unica al mondo. Stiamo lavorando giorno e notte con i tecnici, costa di più non farlo che farlo". E ancora: "Stiamo lavorando per dare non all'Italia ma al mondo l'opera ingegneristica più green, più ecocompatibile di quelle studiate, perché si guadagnerebbe in termini di inquinamento tolto, dal mare e dall'aria, con la velocizzazione del collegamento non fra Sicilia e Calabria ma fra Italia, Europa e resto del mondo, in salute e in denaro".