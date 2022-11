Controcorrente, Gian Marco Centinaio fulmina le ong: "L'Italia non è una banchina"

03 novembre 2022 a

A Controcorrente Gian Marco Centianaio, vicepresidente del Senato, mette in chiaro le cose sul fronte sbarchi. In queste ore come è noto è in corso un braccio di ferro tra Italia e Germania sui migranti che si trovano sulla Humanity 1, una nave ong battente bandiera tedesca. In queste ore il governo di Berlino ha chiesto all'Italia di occuparsi rapidamente di questi migranti, ma da Roma è arrivata una risposta dura e secca: "Il nostro è un Paese sovrano".

Sia la Farnesina che l'intero governo hanno assicurato l'assistenza per i migranti ma di fatto la posizione di palazzo Chigi non cambia: l'Italia non darà il via libera allo sbarco. Una presa di posizione, quella del governo Meloni, che di fatto ha suscitato la reazione della sinistra abituata a spalancare i porti alle navi delle ong.

E su questo punto Centinaio è stato molto duro ai microfoni di Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili in onda su Rete 4: "Dopo anni in cui sono state fatte promesse per risolvere il problema, ora vogliamo provare a fare qualcosa di diverso. Non possiamo pensare che Lampedusa sia la banchina dell'Europa". Parole chiare che spiegano in modo netto qual è la posizione dell'Italia. La pacchia delle navi ong è finita. Davvero...