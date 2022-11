Letizia Moratti massacrata dalla Lega: falce e martello sulla fronte

05 novembre 2022 a

"Letizia Moratti? È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi", ha commentato Attilio Fontana le dimissioni del vicepresidente della Regione Lombardia. Il governatore ha parlato di "dubbi fondati sul posizionamento politico" che ha spinto l'ex assessore al Welfare a lasciare il proprio incarico. La Moratti ha infatti annunciato l'addio non senza polemica contro la giunta del governatore: prima criticando alcune scelte politiche, poi la decisione del governo di anticipare il rientro sul posto di lavoro degli operatori sanitari no vax. Quanto basta a far insospettire, oltre che Fontana, la Lega.

Il Carroccio, nella sua pagina Twitter, pubblica uno scatto dell'ex sindaco di Milano con tanto di falce e martello disegnati sulla fronte. "Letizia Moratti - si legge a corredo - ha scelto di virare a sinistra e di non occuparsi dei lombardi per distrazioni politiche? Bene. Bye bye". Oltre alle dimissioni, non è passata inosservata la possibile presenza del fu assessore alla manifestazione pro Ucraina convocata a Milano da Carlo Calenda.

Partecipazione commentata anche da Fabrizio Cecchetti, deputato e coordinatore regionale della Lega: "Non ci stupiamo di sapere che domani Letizia Moratti in piazza con Renzi e il Pd: ecco la sua coerenza dopo vent'anni da ministro, da sindaco di Milano e da assessore regionale con il centrodestra!». Che poi aggiunge: "Lieti che la Moratti abbia preso la sua strada: noi come centrodestra in Regione Lombardia andiamo avanti a lavorare con impegno per i cittadini e il territorio lombardo". Quale futuro verrà riserbato all'ex vicepresidente lombardo non è dato sapersi. Certo è che alcuni inviti sono già arrivati. Proprio Matteo Renzi ha consigliato al Partito democratico di correre assieme alla Moratti. Ma basterà a convincerla?