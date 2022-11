Ong, Soumahoro sfida il governo: "Salgo a bordo"

05 novembre 2022 a

La storia si ripete: Aboubakar Soumahoro pronto a salire sulla Humanity 1, la ong battente bandiera tedesca che punta al porto di Catania. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra decide di seguire quanto fatto da alcuni suoi colleghi al tempo del Conte 1, nella speranza - per lui - di non condividerne le stesse sorti. Con un annuncio su Twitter Soumahoro spiega: "Salirò sulla nave Humanity 1 nelle prossime ore se il governo Meloni terrà sospese le vite umane nelle acque territoriali italiane per propaganda ideologico-identitaria. Le vite umane si salvano. È finita la campagna elettorale. Governare è rispettare la Costituzione".

Insomma, il parlamentare segue la scia di Richard Gere, che nel lontano 2019 è salito a bordo della Open Arms. L'imbarcazione era al centro di un braccio di ferro tra la ong che puntava a sbarcare sulle coste italiane e l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, intenzionato a far rispettare la legge. Ma l'attore all'epoca era in buona compagnia. Prima di lui erano saliti sulla Ong tedesca Sea Watch i parlamentari Riccardo Magi, di + Europa, Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia.

Peccato però che la trovata abbia portato a pesanti conseguenze: 2000 euro di sanzione amministrativa a testa. La Capitaneria di porto di Siracusa aveva contestato loro di essere saliti a bordo della nave prima che fosse stata fatta libera pratica e che fosse salito il medico, come prescrive la legge per le imbarcazioni che arrivano da paesi extraeuropei.