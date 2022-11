Sondaggio, riscossa-Salvini: ecco quanto cresce la Lega in una settimana

05 novembre 2022 a

Fratelli d'Italia cresce ancora. Se l'indice di fiducia della premier Giorgia Meloni rimane invariato intorno al 45,8 per cento, il suo partito guadagna qualcosina in più. Le intenzioni di voto di Termometro Politico danno Fdi al 28,2 per cento. Cifra con cui la Meloni stacca nettamente il Partito democratico. I dem, da tempo in caduta libera, scendono al 17,4 per cento. Alle spalle di Enrico Letta il Movimento 5 Stelle, piazzato al 16,5.

Avanzano di due decimi in una sola settimana sia Lega di Matteo Salvini (8,6 per cento), che probabilmente gode dell'effetto-consenso scaturito dalla linea dura su porti e immigrazione. Medesima crescita per Azione/Italia Viva (8,4). Più stabile l'andamento di Forza Italia, quotato al 6,8 per cento. Fanalino di coda Sinistra Italiana/Verdi (3,7 per cento), +Europa (2,7), Italexit (2), Unione Popolare (1,6) e Italia Sovrana (1,4). Nonostante la polemica sollevata da sinistra, la stretta anti-rave piace agli italiani. Sempre Termometro Politico riferisce che la maggioranza di loro è d'accordo con il decreto.

Più nel dettaglio, del 43,6 per cento favorevole, l'8 lo è in linea di principio anche se considera le pene troppo alte mentre il 7,8 è sì d'accordo ma convinto che si debba sgombrare anche altri raduni come le rievocazioni neo fasciste di Predappio. Contrario invece il 23,6 per cento, dell'idea che basta applicare la legge già esistente e il 16,3 per cento che considera la legge liberticida poiché "comprime le libertà individuali e gli spazi democratici". Più divisivo l'innalzamento del tetto del contante: per il 40,9 per cento "ognuno deve essere libero di spendere i propri soldi nella modalità che desidera" mentre il 44,9% dichiara di non essere d'accordo in quanto con l'innalzamento "vengono favoriti il riciclaggio e l'evasione".