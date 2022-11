Soumahoro "è solo marketing": odio a sinistra, ecco chi attacca il piddino

07 novembre 2022 a

"I suoi ex compagni di lotta&capolarato lo hanno già rinnegato: 'È solo marketing'": Aboubakar Soumahoro è uno dei nuovi protagonisti del Parlamento italiano, dove è stato eletto con Alleanza Verdi-Sinistra. A offrirne un ritratto irriverente è Luigi Mascheroni sul Giornale. Il deputato, originario della Costa d’Avorio, ha 42 anni ed è in Italia da quando ne aveva 19. Si è laureato in Sociologia all’Università di Napoli e ha un passato da bracciante agricolo. Da sempre è in prima fila nelle battaglie per i diritti dei lavoratori.

Soumahoro, però, non sarebbe rimasto in buoni rapporti proprio con tutti. A tal proposito Mascheroni scrive: "Sindacalista inquieto contro lo sfruttamento e il caporalato (ma non si è lasciato bene con l’Unione Sindacale di Base...)". In ogni caso, ha colpito tutti il suo primo ingresso a Montecitorio. Per l'occasione, infatti, ha indossato stivali sporchi di fango come simbolo delle sofferenze e del lavoro.

Dopo il suo battibecco in Aula con Giorgia Meloni, che per errore gli ha dato del tu, Soumahoro sarebbe stato notato dai dem: "È già il Papa nero della Sinistra. Da quelle parti dell’emiciclo è così: basta la battuta buona al momento giusto, e subito qualcuno comincia a far girare il tuo nome come possibile segretario del Partito", si legge sul Giornale. Secondo Mascheroni, però, Soumahoro in diverse occasioni avrebbe agito per sfruttare l'onda mediatica: "È salito sulla nave delle Ong twittando 'Vergogna! Sono indignato! Il governo Meloni è disumano'. Click".