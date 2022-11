Tagadà, Majorino sbrocca: "Disumano, osceno. Chi mi ricorda", insulti a Piantedosi

07 novembre 2022 a

a

a

Sinistra scatenata sul caso Ong. E ovviamente non può non dire la sua Pierfrancesco Majorino, europarlamentare Pd noto per le sue sparate. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà nella puntata in onda su La7 lunedì 7 novembre, il piddino si scatena contro il governo, in particolare contro Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno nel mirino per la sua linea intransigente sugli sbarchi.

Majorino parla di "spettacolo osceno e disumano", quello di Piantedosi. "Io credo che stiamo assistendo ad uno spettacolo osceno, a un'esibizione muscolare del governo allucinante", la spara grossissima.

"Che fine farà Enrico Letta": la profezia (estrema) di Peter Gomez

Dunque, gli insulti a Matteo Salvini: "Piantedosi ricorda il peggior Salvini e la cosa non ci è servita a nulla per migliorare le politiche dell'immigrazione. Abbiamo solo dato prova di disumanità ed è la cosa a cui stiamo assistendo in questi giorni".

Secondo il piddino, "serve un intervento immediato per dare salvezza a queste persone. Lo ripeto: persone. E poi serve, evidentemente, tutto un altro progetto politico a livello europeo e faccio notare che, e concludo, fino ad oggi se non è stato reso possibile cambiare le regole a livello europeo è perché gli amici della Meloni, Orban in testa, lo hanno impedito", conclude Majorino nella sua personalissima ricostruzione.

Tagadà, Majorino insulta Piantedosi: il video