Fidanza (FdI): "Il Giorno della libertà merita di essere valorizzato"

09 novembre 2022 a

a

a

Un evento storico da ricordare, una data che ha cambiato per sempre la storia dell'Est e dell'Ovest. L'abbattimento del Muro di Berlino "meriterebbe di essere maggiormente valorizzato". Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, a margine di un evento nella sede Parlamento europeo a Bruxelles, in occasione della 'Giornata della libertà' che celebra la

caduta del Muro. "Sono passati ormai diversi anni - ha spiegato Fidanza - da quando è stato istituito il Giorno della libertà grazie a un'iniziativa del Parlamento italiano, all'epoca della

maggioranza di centrodestra dell'allora governo Berlusconi". Secondo l'eurodeputato la giornata dovrebbe essere non solo un "momento di commemorazione storica", ma anche un "momento di approfondimento dei valori che ci devono unire oggi".

"Oggi più che mai c'è bisogno di ritrovarsi uniti intorno questi valori e costruire anche l'Europa del domani, nel rispetto dell'identità delle specificità nazionali, per evitare il rischio di un eccessivo appiattimento delle identità. Perché questo, purtroppo è stato foriero di tragedie nel passato", ha concluso Fidanza. Insomma una data quella della caduta del Muro di Berlino attorno a cui l'Europa può ritrovarsi. Un'Europa che troppo spesso si divide su temi che dovrebbero essere condvisi come ad esempio la ripartizione dei migranti che approdano sulle nostre coste.