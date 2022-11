Giorgia Meloni, il diktat a FdI: "Fate veloci, lasciate tutto"

10 novembre 2022 a

"Con la situazione attuale nessuno può fare il part-time. Lasciate tutti gli incarichi e dedicatevi solo all’Aula": Giorgia Meloni non vuole perdere tempo e per questo rivolge questo urgente appello ai parlamentari del suo partito, incontrati ieri. Il premier - come riporta il Tempo - avrebbe detto che "bisogna andare veloci". Il motivo? In cima alla lista delle misure da prendere c'è la legge di bilancio, che andrà approntata in tempi record. Quello della Meloni, insomma, è un appello alla responsabilità degli eletti di FdI.

"Vi prego di fidarvi dei vostri capigruppo, di non andare in ordine sparso, di capire quando vi viene detto di no": questo avrebbe detto il presidente del Consiglio durante l'assemblea congiunta, secondo quanto ricostruito dall’agenzia Adnkronos. Meloni, poi, avrebbe aggiunto: "Abbiamo pochissimo tempo, siamo fuori tempo per la presentazione della legge di bilancio, siamo giustificati perché ci sono state le elezioni. La stiamo scrivendo in dieci giorni, una cosa che non si è mai vista". E ancora: "Il Parlamento si troverà ad approvarla con tempi ristretti. Costringeremo il Parlamento a dei tempi che non sono proprio ordinari, ma siamo arrivati due settimane fa".

Non manca, poi, una frecciatina a Mario Draghi: "L’anno scorso, quando c’era un governo da febbraio, la legge di bilancio arrivava in Parlamento il 20 novembre e nessuno ha detto niente. Erano in maggioranza quelli che oggi ci fanno la morale...". Di qui l'accorato appello ai parlamentari a dedicarsi solo ed esclusivamente al lavoro dell'Aula: "Signori, per la situazione storica in cui ci troviamo e la responsabilità che abbiamo sulle spalle, nessuno può permettersi di fare il parlamentare part-time", ha detto la Meloni, annunciando che in Parlamento si potrebbe votare anche tutta la settimana: "Normalmente si vota il martedì, mercoledì e giovedì: non escludete che si voti anche lunedì e venerdì".