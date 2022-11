Debora Serracchiani, brutale schiaffo di Cacciari: "Ma lo sa anche lei..."

11 novembre 2022 a

Chi ha ragione tra Francia e Italia sulla questione migranti? “Nessuno dei due”. Ne è convinto Massimo Cacciari, che ha spiegato il suo punto di vista in un’intervista rilasciata ad affaritaliani.it. “In Europa - ha dichiarato l’ex sindaco di Venezia - nessuno fa nulla per affrontare e risolvere veramente la questione, si gioca solo allo scaricabarile. Non c'è alcuna volontà di porre la questione nelle sedi adeguate e in modo radicale”.

Secondo Cacciari “non possono assolutamente essere i Paesi geograficamente alla frontiera a subire tutte le conseguenze drammatiche delle migrazioni e anche i maggiori costi. Questo è intollerabile. Sono tutti egoisti e tutti cercano di scaricare le responsabilità sugli altri”. Duro il giudizio anche nei confronti del Pd, con Debora Serracchiani che si è apertamente schierata al fianco della Francia: “Sono solo strumentalizzazioni politiche per attaccare il governo Meloni. L'Europa sull'immigrazione, come su tantissime altre questioni, non funziona. E il Pd, in quanto opposizione, attacca il governo. Ma sanno anche loro che non è colpa del governo, anche se in questo caso ha fatto un gesto patetico di lasciare le persone, tra cui donne e bambini, giorni e giorni, in mare”.

“Che cosa hanno da dire sull'immigrazione - ha attaccato Cacciari - quelli del Pd? Chi ha siglato gli osceni trattati con la Guardia libica che è sotto accusa e sotto processo alla Corte dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite? Meloni e Salvini? Dai su, non scherziamo. Inaudito lasciare le persone in mare senza farle sbarcare - ha chiosato - ma chi ha fatto gli accordi con i banditi?”.