Di Maio sparito? Indiscrezione bomba: che poltrona riceve

Non è sparito dalla scena politica Luigi Di Maio. Sconfitto alle ultime elezioni politiche con Impegno civico, partito che ha fondato dopo l'addio al Movimento 5 stelle, non è riuscito a farsi rieleggere in Parlamento ma secondo alcune indiscrezioni che circolano nei palazzi sarebbe in corsa per un ruolo nell'Unione europea, come "inviato per il Golfo Persico". L'ex ministro degli Esteri, riporta il Corriere della Sera, "sarebbe tra i quattro nomi al vaglio delle istituzioni di Bruxelles per un incarico sul gas". Un ruolo prestigioso e delicato anche e soprattutto in vista dei confronti sul tema dell'energia.

Dopo le elezioni del 25 settembre, Gigino forse non a caso ha cancellato alcuni dei suoi profili social e ha salutato i suoi colleghi alla Farnesina con un post pubblicato su Instagram. "La politica estera oggi incide sempre di più sulla vita quotidiana dei cittadini e deve essere in grado di interpretare i cambiamenti", scriveva il 28 ottobre l'ex ministro degli Esteri.

Ora quelle parole, riviste alla luce delle voci che girano sul suo nuovo ruolo istituzionale, assumono tutto un altro significato. Pare anche che "un peso decisivo per il futuro di Di Maio lo avrà l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell", si legge ancora sul Corriere, "che solo poche settimane fa - in occasione dell'ultimo vertice a cui ha partecipato l'ex leader M5S - aveva lodato l'ex ministro degli Esteri".