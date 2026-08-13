Immigrazione, dopo l'Albania spunta l'hub in Uganda: in Ue trionfa il modello Meloni

Se fino a poco tempo fa la creazione di hub per migranti in Albania sembrava, o comunque veniva considerata, una follia, adesso il vento sembra essere cambiato. Lo dimostra il fatto che ben cinque Paesi europei, Danimarca, Austria, Germania, Paesi Bassi e Grecia, stiano discutendo dell'ipotesi di costruire centri per il rimpatrio in Uganda. Secondo quanto riportato da Avvenire, Copenhagen avrebbe già avviato i negoziati. Pur non trattandosi di un protocollo fotocopia di quello stipulato tra Italia e Albania, si tratta comunque di pratiche molto simili. Lo scopo infatti è lo stesso: portare fuori dai confini dell’Ue una parte della gestione dei migranti, rendendo più veloci i rimpatri. Un obiettivo a cui il governo di Giorgia Meloni lavora fin dall'inizio del suo insediamento.

La Danimarca, a differenza di altri Paesi Ue che avevano criticato l'idea italiana dei centri in Albania, si muove in questa direzione da diverso tempo: già nel 2021 aveva approvato una legge che consentiva di trasferire i richiedenti asilo in Paesi terzi. E allora aveva pensato al Rwanda. Ora invece guarda all’Uganda. E non è l'unica a farlo. A guardare nella stessa direzione sono anche altri quattro Paesi europei. A colpire è il fatto che tra questi ci sia anche la Germania, che da un po' di tempo a questa parte sembra aver irrigidito la propria politica migratoria, puntando soprattutto ad accelerare le espulsioni.