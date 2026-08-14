Immigrazione, FdI umilia Schlein con due numeri: "Abbiamo fatto bene"

Come sempre la sinistra si dimostra fuori dalla realtà Soprattutto quando si tratta del tema immigrazione. I compagni non hanno una soluzione al problema. Anzi, ritengono proprio che l'emergenza non sussista. Elly Schlein, per esempio, aveva attaccato il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni sostenendo che la sospensione del trattato di Schengen fosse una "buffonata". Ma le notizie di cronaca che arrivano da Ceuta e dalla Spagna l0hanno smentita ancora una volta. I numeri parlano chiaro e il Pd non può più fare finta di nulla.

"Elly Schlein aveva bollato la sospensione di Schengen come una 'buffonata' di Giorgia Meloni - il commento di Fratelli d'Italia su Facebook -. Come al solito, però, l’unica buffonata a cui gli italiani hanno assistito è quella di un’opposizione prigioniera della propria ideologia immigrazionista. Dal ripristino dei controlli alla frontiera con la Spagna sono già stati effettuati 3 arresti e sono stati respinti 21 cittadini di Paesi terzi irregolari, tra cui 6 marocchini. Numeri che dimostrano l’utilità di una misura pensata per rafforzare sicurezza, legalità e controllo del territorio. Immigrazione illegale dalla Spagna: 3 arresti e 21 respingimenti. Il governo - ha concluso il partito di Giorgia Meloni - ha fatto bene a sospendere Schengen".