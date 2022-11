Zona Bianca, figuraccia-Conte: "Non controfirmerei più i decreti Sicurezza"

13 novembre 2022 a

Non poteva mancare il passo indietro di Giuseppe Conte. Dopo che il suo primo governo ha approvato i decreti presentati da Matteo Salvini, ecco che ora fa marcia indietro: "Giorgia Meloni vuole riesumare i decreti Salvini? Io quelli li ho rivisti. Ho detto pubblicamente che non hanno avuto efficacia. Sono serviti in un Governo in cui c'era anche la Lega a rivendicare una sua posizione politica". Parole che arrivano nel salotto di Zona Bianca, nella puntata in onda su Rete 4 domenica 13 novembre. Qui il leader del Movimento 5 Stelle ammette: "I decreti Sicurezza non li controfirmerei più, nel Conte 2 li abbiamo rivisti".

Ma non finisce qui, perché intervistato da Giuseppe Brindisi l'ex premier ammette che la Meloni "ha due occasioni storiche: andare al prossimo Consiglio Europeo e convincere polacchi e ungheresi che si sono opposti al meccanismo di ridistribuzione automatica dei migranti. L'altro passo avanti può farlo sui rimpatri. Significa che quando sbarcano i migranti chi ha diritto all'asilo dovrà essere trattato con massimo riguardo e inserito in percorsi di integrazione reale. Gli altri vanno rimpatriati. Dimostri con i fatti che è conseguente alle promesse".

Da qui il "consiglio": "Basta festival di partito, basta slogan ed esibizioni muscolari. Rispetto agli impegni presi con gli elettori si sta rendendo conto che blocchi navali non se ne possono fare". Una cosa comunque è certa: la reazione francese al "no" del governo allo sbarco "non è giustificabile". Neppure per lui: "Anche io da premier ho avuto problemi talvolta con i francesi", "non so cosa si siano detti Meloni con Macron" ma "i francesi e i tedeschi volevano in Italia, Malta e Grecia gli hotspot di sbarco europei. Io ho detto no: la Francia deve prendere atto che anche lei ha delle coste che si affacciano sul Mediterraneo".