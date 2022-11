Pd, frase bomba sulla Schlein: "Se vince lei...", chi vuole fermarla

14 novembre 2022 a

Elly Schlein è considerata dai sondaggi come la candidata la più accreditata per contendere la segreteria a Stefano Bonaccini ma la sua candidatura spacca il Pd. A essere più contrari alla ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna sono proprio le correnti più a sinistra dei dem che lei in teoria dovrebbe meglio rappresentare. Mentre, riporta La Stampa in un retroscena, è sostenuta maggiormente dagli ex democristiani come Dario Franceschini. "È molto schierata sui diritti civili, ma poco su quelli sociali", è la critica che si sente ripetere maggiormente nel Pd più rosso.

Andrea Orlando, per esempio, sostenuto da Goffredo Bettini, insiste sul tema del lavoro: "Vigilare sul fatto che non ci siano passi indietro sulle libertà civili è essenziale" ma "la credibilità si costruisce con l'iniziativa sui temi economici e sociali". Giuseppe Provenzano, invece, sembra meno ostile verso la Schlein. Di certo però la sua candidatura ha sollevato molta diffidenza.

Per spiegare meglio il clima che si respira in casa dem La Stampa riporta "un colloquio a metà tra il serio e lo scherzo tra Schlein e Bonaccini: 'Se vinci tu un pezzo di Pd se ne va', avrebbe detto il presidente dell'Emilia Romagna che dovrebbe a giorni ufficializzare la propria candidatura. 'Ma pure se vinci tu va via un pezzo', avrebbe ribattuto Schlein. 'Sì, ma più piccolo', avrebbe chiuso Bonaccini". Ecco come è ridotto il partito democratico.