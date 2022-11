Meloni veste Armani? Clamoroso retroscena: "In un bigliettino..."

15 novembre 2022 a

Abbandonate le giacche rosa e verde menta, da quando è diventata presidente del Consiglio, Giorgia Meloni veste Armani. Lo nota anche la più famosa giornalista di moda Vanessa Friedmann in un articolo pubblicato dal New York Times. La quale ha osservato che la leader di Fratelli d'Italia per il passaggio di consegne con il premier uscente Mario Draghi indossava un tailleur di re Giorgio con camicia bianca e scarpe derby classiche. A Bruxelles aveva invece optato sempre per un completo giacca-pantalone ma blue navy con blusa chiara.

Un look "comfort" che era già stato adottato dalla premier finlandese Sanna Marin che lo scorso luglio si presentò da Draghi a Palazzo Chigi in maniche di camicia, pantaloni neri e ballerine. Dalla madison, riporta il Giornale in un retroscena, confermano solo che la premier "ha fatto shopping in totale autonomia nella boutique di Roma", anche se qualcuno parla di "un biglietto in cui lei ringrazia il più famoso stilista del mondo per l'attenzione e la cura con cui il suo staff l'ha seguita, cui sarebbe seguita la privatissima risposta di Armani con l'augurio di buon lavoro". Ovviamente di questo dettaglio il New York Times non riporta nulla, sostiene soltanto che "Armani è il simbolo del made in Italy nel mondo e che la premier ha addirittura creato un ministero delle imprese e del Made in Italy".