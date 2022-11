Meloni, patto di ferro al G20: con chi annienta la Francia sui migranti

15 novembre 2022 a

L'incontro è arrivato: Giorgia Meloni ha avuto un faccia a faccia con Joe Biden. I due presidenti si sono visti a margine dei lavori del Vertice dei Paesi del G20. Il colloquio - riferiscono diverse fonti - si è incentrato sulla solidità dell'alleanza transatlantica e sull'eccellente cooperazione per fare fronte alle sfide globali, dalla crescita economica alla sicurezza comune. Al centro dell'attenzione di Italia e Stati Uniti il continuo sostegno all'Ucraina, la stabilità nel Mediterraneo e nell'Indo-pacifico e i rapporti con la Cina. Meloni e Biden hanno ribadito i profondi e duraturi legami tra "le nostre Nazioni e il forte interesse a rafforzare ulteriormente il partenariato nei numerosi settori".

Salutato l'inquilino della Casa Bianca, il presidente del Consiglio ha avuto modo di parlare con Recep Tayyip Erdogan. All'omologo turco la Meloni ha espresso la sua vicinanza, e quella del governo, al popolo turco vittima nei giorni scorsi di un attentato terroristico. Per questo i due leader hanno convenuto sulla necessità di proseguire con determinazione nella lotta comune contro il terrorismo. Nel corso del colloquio Meloni ed Erdogan si sono trovati d'accordo nella necessità di lavorare insieme per contrastare la migrazione irregolare e favorire la risoluzione della crisi libica. Inoltre, si legge in una nota, "hanno condiviso l'auspicio di un ulteriore rafforzamento dei rapporti commerciali bilaterali".

Un chiaro messaggio, quello della Meloni ed Erdogan, alla Francia e all'Europa. La leader di Fratelli d'Italia ha visto attacchi da Parigi e dalla Germania per essersi rifiutata di far sbarcare la ong Ocean Viking. D'altronde, non è cosa nuova, la Meloni e il suo governo intendono porre fine alla tratta di esseri umani. E in questo trova una sponda proprio in Erdogan.