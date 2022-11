Polonia, figuraccia di Letta: cosa diceva pochi mesi fa

16 novembre 2022 a

a

a

Scivolone per Enrico Letta. Nel giorno dell'annuncio della caduta di due missili su territorio polacco, il leader del Partito democratico si è detto "a fianco dei nostri amici polacchi in questo momento drammatico, carico di tensione e di paure. Quel che succede alla Polonia succede a noi". Peccato però che la Rete non perdoni. Solo a settembre il Letta del cinguettio era lo stesso che aveva definito la Polonia "un paese di serie B".

"Mercoledì sarà ufficializzato il passaggio". Renzi divora il Pd: chi va con lui

Proprio così, mesi addietro tuonava: "Noi possiamo stare, come Paese fondatore, nella serie A dell’Europa ma se in Italia vince la destra sul modello dell’Ungheria e della Polonia, allora l’Italia rischia di andare in serie B". Inutile dire che all'epoca le parole avevano provocato una dura reazione in Polonia.

Immigrazione, il sondaggio sulle ong che sotterra Letta e Boldrini: ecco le cifre

"A Cernobbio - era intervenuto sul tema il senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari - il segretario del Pd Letta riversa tutto il suo disgustoso razzismo nei confronti degli Stati dell’est Europa definendoli ‘Europa di serie B’. Da sempre la sinistra italiana, la più retrograda di tutto l’Occidente, manifesta rancore nei confronti dei popoli che si sono liberati dal comunismo e dall’oppressione sovietica. Ma i continui attacchi di Letta alla Polonia, Stato in primissima fila nella guerra in Ucraina e che sta dando ogni possibile sostegno a Kiev, hanno superato ogni livello di decenza. Ogni attacco di Letta alla Polonia è un regalo a Putin". E ora, di fronte a queste parole, Letta che dice?