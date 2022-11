DiMartedì, Giuli massacra Letta: "Quello che ha detto è gravissimo"

16 novembre 2022 a

Sul missile in territorio polacco Enrico Letta ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter che sta facendo molto discutere: "Al fianco dei nostri amici polacchi in questo momento drammatico, carico di tensione e di paure. Quel che succede alla Polonia succede a noi", ha scritto il segretario del Partito democratico. E Alessandro Giuli, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 15 novembre, lo massacra: ""Il tweet di Letta è peggio che grave, è sciocco". "È sciocco perché bastava dire solidarietà ai polacchi ammazzati", prosegue l'editorialista di Libero. "Chi di noi si sarebbe opposto a un tweet di solidarietà alle vittime collaterali di una guerra mostruosa? Ha fatto un errore sciocco".

"Oggi siamo tutti più o meno interessati a enfatizzare il dialogo e l’iniziativa di pace ma non dimentichiamo che è stata fatta una campagna di maccartismo ideologico rivoltante di alcune persone che hanno messo in dubbio la possibilità che Zelensky fosse in grado di gestire, ma non legittimamente", conclude Giuli, "il presidente di uno stato sovrano che sta resistendo a un attacco barbarico". "Non si può però cedere mai più a una euforia bellicista che espelle la parola pace e tregua e cessate il fuoco".