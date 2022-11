Giorgia Meloni stronca il giornalista: "Non sono qui per occuparmi di lui"

16 novembre 2022 a

A Giorgia Meloni, al termine del vertice del G20 a Bali viene chiesto un commento sul caso di Marcello Gemmato. Una domanda fuori luogo alla quale il presidente del Consiglio risponde tranchant: "Per quanto riguarda Gemmato, mi perdonerete se mi sono occupata di altro in questo giorni, e non ho avuto modo né di approfondire la vicenda, né di parlare con Gemmato, del quale conosco molto bene la posizione in tema di vaccini".

E ancora ha spiegato la Meloni: "È un signore vaccinato, mi pare che qualcosa abbia detto per chiarire la sua posizione. Ma se mi fate la cortesia di farmi arrivare in Italia per occuparmi di questo, perché non sono arrivata a Bali per occuparmi di Gemmato", ha concluso mettendo a tacere chi le chiedeva se ritiene che il sottosegretario alla Salute debba dimettersi dopo la frase sui vaccini.

Intanto è lo stesso Gemmato a chiarire al Tg4: "Io sarei un novax atipico perché sono vaccinato e sono quello che per Fratelli d'Italia ha presentato insieme alla premier Meloni un piano vaccinale quando Arcuri descriveva i centri per le vaccinazioni con le margherite e sono un convinto fautore delle vaccinazioni non obbligatorie", ha detto il sottosegretario alla Salute in riferimento alle sue parole sui vaccini. "In maniera tranchant - ha aggiunto - ci sono tante cose che non sono andate durante il Covid e invece di parlare di tutto questo, in maniera ideologica continuiamo a parlare dei vaccini che stando alle percentuali, hanno funzionato perché più del 90% degli italiani si è vaccinato".