Vaccino, salta lo stop alle multe: ecco chi rischia la stangata

È stato sospeso, almeno per ora, lo stop alle multe per gli over 50 che non hanno fatto il vaccino anti Covid 19. Nel pacchetto di emendamenti al dl aiuti ter in discussione in commissione speciale alla Camera - quattro proposte di modifica che vanno dalle accise sul carburante ai muti per la casa per i giovani under 36 - non è incluso l'emendamento annunciato dal governo riguardante il congelamento delle multe per chi non è in regola con le vaccinazioni. Sulla proposta di modifica c'era stato, nei giorni scorsi, il consenso del ministero dell'Economia. Secondo quanto fanno sapere fonti parlamenti, non è escluso però, che il tema sia trattato in un provvedimento successivo che riguardi tutta la materia.

La partita è rinviata al dl aiuti quater, se il governo darà l'ok. Intanto, per un milione di no vax torna l’incubo della cartella da 100 euro. Eppure, solo poche ore fa, Marcello Gemmato, sottosegretario di Fdi alla Salute, ospite di TimeLine su SkyTg24, rispondendo su cosa farà il governo con le multe agli over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid, ha dichiarato: "Si sta pensando di rinviare le multe". Ma adesso c'è chi propende per cancellare le multe ai non vaccinati, ovvero la Lega. Secondo gli esponenti leghisti, l’idea iniziale era quella di congelare fino a giugno le multe di 100 euro degli over 50, che prima del 15 giugno 2022 non risultavano in regola con gli obblighi vaccinali sul Covid, compresi quanti non hanno effettuato la terza dose. Ad essere coinvolti, oltre agli over 50, anche il personale docente e le forze dell'ordine.