L'Aria Che Tira, Gasparri rivela il segreto di Macron: "Quanto si fa dare"

16 novembre 2022 a

a

a

Con Matteo Piantedosi chiamato in Aula a riferire la posizione del governo in fatto di immigrazione, è Maurizio Gasparri ad aggiornare Myrta Merlino. Il senatore di Forza Italia, collegatosi con L'Aria Che Tira nella puntata di mercoledì 16 novembre su La7, ricorda che "il dibattito prosegue". Ma non solo, perché Gasparri ricorda che "il ministro dell'Interno in maniera pacata ha spiegato la situazione e dei problemi delle ong senza interventi minacciosi". D'altronde il tema è caldissimo e il senatore non dimentica che "molte ong agiscono nelle acque di soccorso di un paese ma poi vanno in un altro".

"Spero che ti denuncino": sfregio ai poliziotti, Gasparri si scatena contro Erri De Luca | Video

E a chi critica la linea dura, Gasparri non manca di rispondere: "Controllare di più le ong non significa assumere posizioni estremiste, anche il Santo Padre ha posto un problemi dei limiti e del coinvolgimento Europeo". Dito poi puntato contro la Francia, che nei giorni scorsi ha attaccato la Francia passando addirittura alle minacce. Da che pulpito, viene da dire a Gasparri, che svela: "La Francia si fa dare dagli inglesi 72 milioni di euro per fare la politica di trattenimento dei clandestini per non farli andare in Inghilterra. Anche Macron alza la voce perché non ha la maggioranza in Parlamento, quindi ha un problema politico".

Video su questo argomento "Batto le mani alla norma anti-rave". Gasparri promette: "Indietro non si torna"

Ma Goffredo Buccini non ci sta. Il giornalista critica il dibattito in Parlamento, sottolineando che "c'è una guerra in corso". "La notizia di ieri sera - controbatte in tempo record l'azzurro - ha cambiato la 'scaletta' del mondo e dell'informazione, ma il problema immigrazione rimane e ne dobbiamo parlare".