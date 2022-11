Otto e mezzo, la profezia della Palmerini: "Prima o poi la Meloni..."

18 novembre 2022 a

L'aumento del tetto del contante che era nel decreto aiuti è stato tolto e sarà messo in legge di bilancio, ha annunciato Matteo Salvini. Che rassicura anche su flat tax, pensioni, migranti. "Questo iper-attivismo aiuta Giorgia Meloni o la danneggia?", chiede ai suoi ospiti Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 17 novembre. "Alla lunga non la aiuta. Andrà trovato un equilibrio tra i due. Ora lei è giustamente impegnata ad accreditare il governo soprattutto a livello internazionale", dice Lina Palmerini che svela un retroscena sul rapporto tra il presidente del Consiglio e il leader della Lega. "Il bilancio del G20 per lei è positivo. Ha trovato una ribalta e un ascolto. Meloni non è isolata, finché c'è la guerra tutti sono a bordo", osserva la giornalista de Il Sole 24 ore. "Ma prima o poi Giorgia Meloni darà uno stop a Salvini...".

L'intervento di Lina Palmerini a Otto e mezzo

"La legge di bilancio è solo un assaggio", prosegue Lina Palmerini, "è un primo tempo perché quello che vedremo nel 2023 non ha niente a che vedere né con il tetto al contante né con la flat tax. Ci saranno inflazione, recessione, piano del Pnrr da mettere in campo e un impatto sociale e se Salvini gioca al rialzo non funziona", conclude la giornalista