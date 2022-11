Bonaccini, durissima replica a Mentana: "Non mi sarei mai permesso"

22 novembre 2022 a

Enrico Mentana in un editoriale su pubblicato su La Nazione scrive che fare contemporaneamente il segretario del Pd e il presidente di una Regione è un'idea sbagliatissima perché rischia di fare a part time due lavori che invece prevedono un super tempo pieno e Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, candidato alla segreteria del Pd, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 21 novembre, risponde all'obiezione del direttore del TgLa7: "Il fatto stesso che tantissimi me l'abbiano chiesto vuol dire che ce la posso fare. Peraltro in questi anni non sono rimasto occupato solo alla Regione. Per quasi sei anni ho guidato la conferenza delle Regioni che non è un dopolavoro e Massimiliano Fedriga lo sa bene".

Qui la risposta di Stefano Bonaccini ad Enrico Mentana a L'aria che tira

"Io sono sicuro che potrei conciliare le due cose, altrimenti per come son fatto io, non me lo sarei mai permesso di candidarmi", conclude il governatore. "Peraltro mancano due anni alla fine del governo dell'Emilia Romagna, sono otto anni che governo e ho mille difetti ma una qualità, mi circondo di persone anche più brave di me. Ho una squadra intorno che è di grande qualità".

