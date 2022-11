Meloni, l'ira del premier sulla Francia: "Cosa ci volete insegnare"

22 novembre 2022 a

Giorgia Meloni non si fa certo dare lezioni. E così nel corso della conferenza stampa per la presentazione della manovra, il premier non le ha mandate a dire sul fronte dello scontro per le Ong con la Francia. Nel colloquio con i giornalisti qualcuno ha parlato di una "lezione di diplomazia" da parte di Parigi.

E così il premier ha messo subito le cose in chiaro: "Ho difeso gli interessi della nazione. C’è un approccio molto serio ma rispettoso degli interessi dell’Italia. Qualcuno mi deve insegnare qualcosa? Se è la difesa deli interessi dei cittadini non imparerò mai...".

Poi ha rincarato la dose: "Il tono del governo è stato istituzionale. Questo è un governo che ha un mandato e lo porterà avanti. Non arriveranno le piaghe in Egitto. Quando si è persone rispettabili si viene rispettati. L’Italia non può essere l’unico porto di sbarco in Europa. Sono convinto su quello che abbiamo fatto", ha affermato il premier. "Grecia, Italia, Malta e Cipro conoscono la materia e possono lavorare per una soluzione di tutti e mettere in piedi una proposta efficace. Ed è quello che stiamo facendo", ha osservato il presidente del Consiglio. La risposta durissima della Meloni ha fatto calare il gelo in sala stampa. Ma siamo sicuri che il messaggio è arrivato forte e chiaro. Anche a Parigi.