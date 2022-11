Quarta Repubblica, la lezione di Sallusti: "La peggiore feccia"

22 novembre 2022 a

"Il business dell’accoglienza è uno dei più opachi perché girano tanti soldi". Alessandro Sallusti, direttore di Libero, è intervenuto ieri sera a Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro su Rete 4. Nella puntata andata in onda si è parlato di immigrazione, ma non solo. Al centro del dibattito anche Aboubakar Soumahoro, eletto alla Camera con l'alleanza Verdi-Sinistra italiana. Di recente, infatti, la compagna e la suocera del portavoce dei braccianti sono finite nella bufera per una brutta storia di presunti pagamenti mancati ad alcuni cooperanti.

Sallusti ha fatto riferimento anche alla compagna di Soumahoro e alle foto in cui sembra che la donna viva nel lusso: "Io avrei chiesto a mia moglie perché hai la borsa di Vuitton, dove li prendi tutti questi soldi? Non è che siamo tutti scemi!". Poi, tornando al tema dell'immigrazione, il direttore di Libero ha detto con tono spazientito: "Possibile che non capiamo che stiamo finanziando il crimine? Non possiamo continuare a finanziare la peggiore feccia che c’è nel mondo”.

Il governo guidato da Giorgia Meloni, con Matteo Piantedosi al Viminale, ha già mostrato il pugno duro su Ong e migranti, non accettando un sistema che sembra non cambiare mai. Ciò che il nuovo esecutivo chiede sono maggiori cooperazione e solidarietà da parte di tutti i Paesi europei, cosicché l'Italia non venga lasciata sola ancora una volta.