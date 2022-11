Giorgia Meloni, la nomina: ecco il super-consulente economico

24 novembre 2022 a

a

a

La squadra di consiglieri di Giorgia Meloni sta per essere completata. Nella fondamentale casella dell'economia, per esempio, riporta in un retroscena Il Foglio, la presidente del Consiglio ha nominato Renato Loiero, già consigliere parlamentare del Senato dove dirige il Servizio del bilancio. Loiero è stato anche professore di Finanza pubblica in diverse università. E in passato, tra gli altri, ha pure ricoperto il ruolo di funzionario tributario del Mef, direzione regionale Lombardia, e ufficiale della Guardia di Finanza.

Renato Loiero è una personalità molto stimata fra i parlamentari del centrodestra, anche se a Palazzo Madama ha collaborato anche con il centrosinistra e con il Movimento 5 stelle. Con Loiero, si legge ancora sul quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, "inizia a prendere sostanza la squadra tecnica del presidente del Consiglio Meloni a Palazzo Chigi. Il primo a essere reclutato è stato Francesco Talò come consigliere diplomatico".

Da notare che è stato proprio Talò ad accompagnare la premier Meloni agli ultimi vertici internazionali: dal Cop27 in Egitto al G20 di Bali.

Per quanto riguarda la casella di consigliere militare, invece, al posto del generale Luigi De Leverano, è stato scelto Franco Federici, già al comando della missione Kfor (Kosovo Force) della Nato.