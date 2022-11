Meloni parente di Enrico Letta? La bomba dell'esperto di genealogia

Massimo Costa 25 novembre 2022 a

Ci potrebbe essere un sorprendente legame di parentela acquisita tra Giorga Meloni ed Enrico Letta. Per mesi, durante la campagna elettorale, i due erano stati soprannominati "Sandra e Raimondo" per le continue apparizioni in coppia a presentazioni o dibattiti. Ora si scopre che forse - i due potrebbero avere in comune addirittura una parte dell'albero genealogico. L'anello di congiunzione - altra sorpresona - potrebbe essere nientemeno che Antonio Gramsci, il fondatore nel 1921 del Partito comunista italiano.

Il dubbio lo ha instillato Alessio Vernetti, analista di Youtrend e grande appassionato di genealogia. «Non c'è nessuna certezza di una lontana affinità famigliare» spiega Vernetti a Libero, «ma la possibilità c'è». La ricerca, che Vernetti ha pubblicato due giorni fa su Twitter, parte dalla linea paterna del premier. Francesco "Franco" Meloni, in passato candidato anche alle elezioni nella penisola iberica, secondo alcuni media spagnoli viene infatti chiamato Francesco Meloni "Incrocci". Il cognome Incrocci dovrebbe essere quindi il cognome della nonna paterna di Giorgia Meloni. Il caso vuole che l'attrice Zoe Incrocci nata nel 1917 e morta nel 2003) sia stata sposata con il regista Giovanni "Nino" Meloni (1899-1960). Lei nata in Lombardia, lui in Sardegna, ma entrambi trasferitisi a Roma. «Non siamo sicuri al 100% che loro siano i nonni paterni della Meloni» dice Vernetti, «ma gli indizi sono forti. E la somiglianza tra Zoe e Giorgia è impressionante».

Fin qui il primo passaggio. Andiamo avanti. Il papà di Giorgia è nato nel 1941, quando Zoe aveva 24 anni e Giovanni Nino Meloni 42. «Date plausibili come età genitoriali» chiosa Vernetti nel suo racconto social. Il padre di Giorgia- questo è sicuro - aveva un ristorante alle Canarie chiamato «Marques de Oristano», in omaggio alle sue origini. Proprio nel paesino di Ghilarza, in provincia di Oristano, sarebbe nato Nino Meloni. Cosa c'entra Gramsci, direte voi? Ghilarza, il paese natale di Gramsci, è stato anche il paese natale di Giuseppina Marcias, madre di Antonio Gramsci: proprio qui, in un posto dove oggi ci abitano 4mila persone, è cresciuto il fondatore del Pci. A fine '800 i residenti erano sicuramente molti meno, ed «è probabile, anche se non sicuro, che ci sia un qualche tipo di parentela tra Nino Meloni e Antonio Gramsci».

Vernetti, piemontese, cita a sostegno la ricerca sul proprio albero genealogico: «Ho degli avi sardi, che abitavano in un paese sardo più grande di Ghilarza, con circa 6mila abitanti. E scavando sui legami ho scoperto che erano imparentati in qualche modo con circa metà dei residenti». La parentela tra Nino Meloni e Antonio Gramsci è (al momento) una suggestione. È certo, invece, l'intreccio tra Gramsci ed Enrico Letta. Lo ha raccontato lo stesso segretario dem in una recente trasmissione tv su La7. «La sorella di Gramsci, Teresina, ha avuto un figlio di nome Franco Paulesu, il quale ha sposto Maria Bastiana Bazzoni, sorella di mia nonna materna Elsa Bazzoni». Tutto certificato. «Non è una parentela» precisò Letta, «ma una affinità». Un'altra affinità familiare, incredibilmente, potrebbe esserci perfino con chi lo ha sconfitto alle elezioni...