Forza Italia, Licia Ronzulli: "Terzo Polo? Noi non abbiamo paura"

"Non ho paura che Azione ed Italia Viva si stiano preparando a sostituire i voti di Forza Italia". Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, ospite al Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24 in vista dell’incontro tra la premier Giorgia Meloni e Carlo Calenda. "I numeri parlano chiaro, non ci possono sostituire. Si dipingono come partito di centro ma si tratta di una partito che guarda a sinistra", ha aggiunto Ronzulli.

"Mi sono sentita sottovalutata ed attaccata in quanto donna da quando ho iniziato a fare politica da colleghi ed avversari", ha aggiunto la Ronzulli, capogruppo dei senatori di Forza Italia. Quanto al rapporto tra Berlusconi e Meloni, "sulla manovra si sentono quando c’è da sentirsi. Non commento i retroscena, posso dire che si sentono quando c’è da sentirsi", ribadisce Ronzulli. "Marina Berlusconi smussa i malumori di Berlusconi irritato da Giorgia Meloni? Non ho partecipato al pranzo tra Silvio Berlusconi e la figlia Marina e dunque non posso sapere cosa si siano detti. Non voglio interpretare il pensiero di altri ma posso dire che Marina parla con suo padre e lui ascolta, hanno un rapporto talmente bello che ovviamente parlano anche di queste cose". Insomma a quanto pare non ci sarebbe alcun gelo tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. E nemmeno uno scontro sulla manovra. Ma gli azzurri su alcuni aspetti del testo della legge di Bilancio hanno fatto presente che interverranno in Parlamento.