Renzi scatenato contro Conte: "Ha fatto un condono a Ischia, non si vergogna?"

"Davanti al disastro di Ischia le dichiarazioni di Conte oggi su Rai3 sono farneticanti": Matteo Renzi ci va giù pesante contro il leader del M5s, oggi ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più. "Ha fatto un condono a Ischia - ha continuato il segretario di Italia Viva su Twitter, riferendosi all'isola campana travolta da un'alluvione nelle scorse ore - ha chiuso l’Unità di missione sul dissesto e non si vergogna? Eppure 4 anni fa glielo avevamo detto".

A corredo del tweet una carrellata di suoi interventi del passato proprio sul presunto condono a Ischia. "Il decreto Genova contiene un condono edilizio per Ischia. Quelli della legalità fanno anche il condono edilizio, rinunciateci e rimettete in piedi Casa Italia", dice l'ex premier in un video. In un altro invece: "Il condono è una schifezza, domani interverrò in aula su questo, l'articolo 25 va cancellato. Di abusivismo si muore".

"Tutte le forze politiche hanno detto in quel dibattito 'si, manterremo Casa Italia chiunque vinca le prossime elezioni'. In questo decreto, in cui si fa la storia, Casa Italia viene cancellata - dice Renzi in un intervento in aula -. E io penso che sia un'occasione persa innanzitutto per i nostri figli. Mi auguro, dal profondo del cuore, che non sia nei prossimi mesi il vostro primo rimpianto". E infine: "L'abusivismo uccide, non l'ambientalismo da salotto. Ma non si può continuare a dare la colpa all'ambientalismo da salotto se si costruiscono case abusive e se si muore".