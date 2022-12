Giuseppe Conte, "Bianca Berlinguer o...": chi vuole candidare nel Lazio

09 dicembre 2022 a

Bianca Berlinguer o Luisella Costamagna: Giuseppe Conte starebbe pensando a queste due giornaliste come possibili candidate alla presidenza della Regione Lazio. Lo scrive Lorenzo D'Albergo in un retroscena su Repubblica-Roma. L'obiettivo sarebbe quello di superare il candidato del Pd, cercare un sorpasso andando a pescare voti proprio tra i dem. Fonti pentastellate, però, come scrive Repubblica, avrebbero detto: "Conte ci sta provando, poi chissà se ci riuscirà. Un conto è parlare di politica, anche conoscendone ogni segreto, e un altro è farla".

Per quanto riguarda la nota conduttrice di Cartabianca, il suo nome piacerebbe parecchio al leader del M5s già da tempo. Repubblica ricorda come l'ex premier la difese pubblicamente lo scorso maggio, quando si vociferava di una possibile chiusura del suo talk per aver invitato Nadana Fridrikhson, volto della tv del ministero della Difesa russo, a parlare della guerra in Ucraina su Rai 3. "Il Movimento dice giù le mani da Bianca Berlinguer", intervenne il numero uno del Movimento.

In alternativa ci sarebbe la Costamagna. Che, però, già disse "no" a una possibile candidatura alle Europee nel 2019. "Politicamente un'era geologica fa", si direbbe tra i 5Stelle. L'ufficialità sul nome del candidato grillino, comunque, potrebbe arrivare sabato 17 dicembre, a seguito di un'assemblea che avrà il compito di mettere nero su bianco i primi punti del programma per le Regionali.