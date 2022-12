Qatargate, Sgarbi fa a pezzi la sinistra: "Certo sono italiani. Ma..."

14 dicembre 2022 a

a

a

Il Qatargate ha travolto la sinistra italiana in Europa, con l'arresto di Antonio Panzeri, ex europarlamentare del Pd passato poi ad Articolo 1, e da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata andata in onda il 13 dicembre, interviene sul tema anche Vittorio Sgarbi. Che attacca: "Questi modelli culturali sono di una sinistra che io guardo con attenzione. E ho sempre sostenuto Lucano perché il suo modello visto anche da Wim Wenders è un modello di rinascita di un'area". Per il resto, aggiunge il critico d'arte, "il problema è della sinistra. Non capisco la teoria per cui l'italiano dovrebbe essere corrotto solo perché cinque, sei, sette funzi0nari legati al Pd, Articolo 1 e alla sinistra sono coinvolti", precisa Sgarbi.

Che, infine, chiude il suo intervento ricordando che "quando avvenne la vicenda dei socialisti d'Italia e della Democrazia Cristiana la questione riguardò solo loro e il Partito democratico fu salvo. Non capisco perché oggi dovremmo essere tutti noi inquinati perché c'è un corrotto di sinistra che ha preso dei soldi. Certo sono italiani, ma sono italiani di un partito che oggi cade sulla questione morale".

"Cosa fanno sempre quelli di sinistra". Qatargate, Paolo Mieli li smaschera

In studio c'è anche la piddina Simona Bonafè che però ci tiene a precisare che "la corruzione non è di destra o di sinistra, è corruzione".