Laura Boldrini sbrocca contro Berlusconi: "Ignobile e becero"

14 dicembre 2022 a

a

a

Non poteva che indignarsi Laura Boldrini per la battuta di Silvio Berlusconi che parlando a una cena per gli auguri di Natale al Monza calcio, ha promesso "un pullman di tr***" ai giocatori se dovessero vincere contro una grande squadra. "Parole indegne, ancora più ignobili se a proferirle è un senatore della Repubblica e leader di un partito", ha tuonato la deputata del Pd in un post pubblicato sulla sua pagina Twitter: "Becero sessismo usato come goliardia. Ricordo che Meloni, Salvini e Tajani volevano Berlusconi presidente della Repubblica", conclude sempre più furiosa la Boldrini.

"Un pullman di tr***". Clamoroso Berlusconi, battutaccia davanti a Marta Fascina | Video

La ex presidente della Camera si riferisce a un video diventato virale che mostra il presidente di Forza Italia in mezzo ai calciatori del club brianzolo, neopromosso, e con la sua compagna Marta Fascina, che dopo il discorso di rito si lascia andare a una battuta un po' sopra le righe. "Abbiamo trovato un allenatore bravo, gentile (Raffaele Palladino, che ha sostituito l'esonerato Giovanni Stroppa, ndr), capace di stimolare i nostri ragazzi - ha detto il Cavaliere alla cena di natale all'U-Power Stadium di Monza, con sponsor e prima squadra -. Anche io ho messo una stimolazione in più ai giocatori. Se vincete con una di questa grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr***". Apriti cielo.