Selvaggia Lucarelli, altro sfregio alla Zanicchi: "Un pullman di tr***?"

Silvio Berlusconi, nelle vesti di presidente del Monza, durante una cena di Natale della squadra di calcio di cui è proprietario, si è lasciato andare e come è sua abitudine, a battute e barzellette. Questa volta gliene è uscita una che sta facendo il giro del web scatenando polemiche e discussioni. Alle quali non si è sottratta Selvaggia Lucarelli che ne ha approfittato per attaccare di nuovo Iva Zanicchi. Ma facciamo un passo indietro.

Il Cavaliere non ha perso l'occasione per fare una battuta mentre raccontava il passaggio di consegne tra Giovanni Stroppa e Raffaele Palladino: "Abbiamo trovato un nuovo allenatore, l'allenatore della nostra squadra Primavera che è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi. Io poi ci ho messo un'assicurazione in più perché ai ragazzi ho detto: ora arrivano Juve, Milan, eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr***".

"Un pullman di tr***". Clamoroso Berlusconi, battutaccia davanti a Marta Fascina | Video

E Selvaggia Lucarelli, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha utilizzato questa battuta del Cav per massacrare la Zanicchi. La giudice di Ballando con le stelle, che da tempo ormai si scontra ferocemente con la cantante, infatti ha rituittato il video di Berlusconi e ha scritto: "Iva Zanicchi". Come dire, sono uguali, usano le stesse espressioni...