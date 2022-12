Sondaggio Tecnè, la sorpresa: il ministro più amato del governo Meloni

15 dicembre 2022 a

Cresce il consenso nei confronti del governo. Stando ai numeri snocciolati dai sondaggi a firma Tecnè, dopo due mesi dall'insediamento, l'esecutivo passa dal 50 per cento al 54 registrato nella giornata di giovedì 15 dicembre. Stesso discorso per il gradimento degli italiani nei confronti della presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, a fronte di un 98 per cento di conoscenza della premier tra tutti gli intervistati, totalizza il 61 per cento di giudizi positivi. Promossi anche i ministri. Il preferito è il titolare degli Esteri: Antonio Tajani. L'esponente di Forza Italia è ben noto all'85 per cento degli intervistati e piace al 58 di questi.

A seguire ecco il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e il collega nonché fondatore di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto. Il ministro della Difesa si piazza così al terzo posto nel podio dei ministri più amati. Inutile dire che tra i partiti il favorito è Fratelli d'Italia. Le ultime rilevazioni, sempre di Tecnè, lo danno in continua crescita al 30,5 per cento. Buone notizie per il Movimento 5 stelle che si piazza al 17,3 (-0,1). Staccato il Partito democratico con 16,4 per cento.

Enrico Letta conferma ancora una volta il calo degli ultimi mesi, perdendo lo 0,2 per cento. Recupera qualcosa la Lega, che si porta all’8,7 (+0,2), mentre il Terzo polo tocca quota 7,6 registrando un -0,1. Stabile invece Forza Italia al 7,3, mentre fanalini di coda sono l’Alleanza Verdi Sinistra al 3,5 (+0,2 per cento), +Europa al 2,5 e Italexit di Gianluigi Paragone all’1,8.