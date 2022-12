Qatargate, "riunione urgente": mossa disperata di Letta, viene giù tutto

16 dicembre 2022 a

Il Pd comincia a tremare. Lo scandalo Qatargate non fa dormire sonni tranquilli ai dem che sono stati investiti da un'ondata giudiziaria senza precedenti. Prima Panzeri, ora i dubbi anche sull'europarlamentare dem Cozzolino.

Tutti campanelli d'allarme per una sinistra che si sta sgretolando giorno per giorno e che tenta a fatica di salvare la faccia. Così Enrico Letta ha battuto un colpo convocando d'urgenza la Commissione Nazionale di Garanzia del Pd: "In seguito alle notizie riportate dagli organi di stampa sullo sviluppo delle indagini relative alla rete di corruzione che ha agito per condizionare le decisioni del Parlamento europeo, il segretario Enrico Letta ha chiesto alla Commissione Nazionale di Garanzia del Partito Democratico di riunirsi con la massima urgenza.

Ciò al fine di assumere le determinazioni più opportune, a garanzia dell’onorabilità della comunità dei democratici e delle democratiche e a tutela degli stessi esponenti chiamati in causa, affinché siano più liberi di esporre le proprie ragioni e fornire i chiarimenti che saranno richiesti dalle autorità inquirenti. Il Partito Democratico conferma di essere parte lesa in questa vicenda e agirà conseguentemente in tutte le sedi giudiziarie". È quanto si legge in una nota del Pd". Insomma i dem ora sono con le spalle al muro.